«مياه الشرب»: 83% من قري كفر الشيخ بلا صرف صحي

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قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إن 83% من قرى المحافظة يعيشون بلا صرف صحي.

أضاف مفتاح، في بيان له، اليوم الإثنين، أن 17% فقط، من قرى المحافظة تتمتع بخدمة الصرف الصحي، وأنه بحلول منتصف 2018 ستصل النسبة لحوالي 40%، إذ يتم العمل بالعديد من القرى حاليا، وتم إدراج قرى أخرى في الموازنة الجديدة 2017- 2018.

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وأشار إلى أن البنك الدولي، متمثلا في البنك الأوروبي للإعمار، أنهى المشروعات التي تم التعاقد عليها، وتم إدخال الصرف الصحي لـ55 قرية بغرب محافظة كفر الشيخ بمدن بلطيم، مطوبس، ودسوق، بقيمة 265 مليون يورو "قرض ميسر".