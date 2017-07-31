غدًا.. بدء تطوير سوق التونسي​ بتكلفة 180 مليون جنيه

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أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وضع حجر أساس مشروع تطوير سوق التونسي بحي الخليفة بمحافظة القاهرة، غداً الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة.

وقال صديق، إن مجموعة أسواق التونسي 5 أسواق عشوائية، وهي: سوق شارع 16، وسوق الأثاث المستعمل، وسوق أسفل كوبري التونسي، وسوق التونسي، وسوق الموبيليا، وتمتد على مساحة نحو 30 ألف متر، وهي عبارة عن أسواق يومية ثابتة مقامة من مخلفات البناء والأخشاب، وقد تسبب ذلك في حدوث أكثر من حريق خلال الفترات السابقة، لعدم توافر عوامل الأمان بها وتضمنها منتجات سريعة الاشتعال، موضحاً أن الاستشاري قام بحصر الوحدات على الطبيعة طبقا للنشاط القائم، حيث بلغ عددها الإجمالي 641 وحدة بيع.

وأضاف: "وفرت محافظة القاهرة موقعين بديلين بالمنطقة الصناعية، الأول منها، موقع مستغل كسوق سيارات على بعد ما يقرب من 1 كم من السوق القائم على مساحة حوالي 30 ألف متر، ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف متر بجوار محطة الكهرباء، والموقعان يتبعان حي البساتين، وتمت معاينة المواقع من خلال لجنة تنسيقية، تضم: المحافظة، والحي، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، والاستشاري"، مشيراً إلى أن الموقعين الجديدين يتصلان بطريق الأوتوستراد من خلال شارع المدبح لمسافة نحو 800 متر، وكذلك من خلال شارع الجزائر باتجاه المدابغ النموذجية، مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديدة بكافة مناطق القاهرة، بجانب خطة المحافظة لتوفير موقف للنقل العام، وأعمال رصف وتمهيد هذه الطرق، والتي سيتم أخذها بالاعتبار ضمن مشروع التطوير كخطة متكاملة.

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وأوضح أن التصميم المقترح يعتمد على مراعاة الكابلات الأرضية المخترقة للمواقع واستغلالها كطرق داخلية بعرض 12متر، والاستفادة منها في حركة سيارات النقل والشحن والتفريغ، ويتضمن التصميم توفير 655 وحدة بيع بجانب ساحة مغطاة، ويشمل ما يلي: الموقع الأول: ويخصص لنقل 4 أسواق، وهي: سوق الأثاث المستعمل، وسوق أسفل كوبري التونسي، وسوق التونسي، وكذلك سوق الموبيليا، من خلال إقامة 5 مبانٍ، منها 3 مباني (أرضي + أول).

وتابع: "على أن يتضمن المبنى 1، 3 جراجات أسفل المبنى لاستيعاب حوالي 530 سيارة، والمبنيين الآخرين دور أرضي فقط بمحازاة السور، ويتم توزيع أنشطة السوق بما يوفر الفصل بينها على مستوى المبنى والدور، ويسمح هذا التصميم بتوفير 315 وحدة بيع بمساحة 40 – 44 م2 للوحدة طبقاً للنشاط، بالإضافة إلى ساحة مغطاة بمساحة 3279 م2، أما الموقع الثاني، فيخصص لنقل سوق شارع 16 (نشاط الخردة)، حيث يتم إنشاء سوق مغطاة بالجمالون الحديد على مساحة إجمالية 8830 م2، وتستوعب 340 وحدة بيع بمساحة 12 متر".

وأضاف المهندس خالد صديق، أنه سيتم تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً على مراحل متوازية، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع إنشاء السوق الحضارية الجديدة 180 مليوناً و228.151 ألف جنيه.