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محافظ الدقهلية: خطة متكاملة للاستفادة من قش الأرز

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: خطة متكاملة للاستفادة من قش الأرز

05:22 م الإثنين 31 يوليو 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بضرورة الاستفادة القصوى من قش الأرز، مؤكدًا أن حرقه أو إهماله يمثل نوعًا من إهدار المال العام.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه سيجري توفير المكابس والأدوات اللازمة لتجميع القش من الفلاحين، بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة، وعمل برنامج للمزارعين.

وشدد على دور الشباب في كافة القضايا المجتمعية والتشجير ونظافة البيئة، موجهًا التحية للشاب محمد القاضي، والذي نفّذ زراعة عيش الغراب من قش الأرز.

وقال الشعراوي: "نريد الدقهلية هذا العام بلا سحابة سوداء أو إيقاد عود ثقاب واحد لحرق عود قش، ولن يتحقق ذلك إلا بالوعي التام للفلاحين والمزارعين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم الاثنين، بديوان عام محافظة الدقهلية، بشأن الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية وجهود الدولة للحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات، ومنع نوبات تلوث الهواء.

حضر المؤتمر، الدكتورة أميمة صوان، مستشار وزير البيئة، والدكتورة منى كمال، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة، وعدد من المزارعين وممثلي نقابة الفلاحين.

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