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البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات عربية وأجنبية

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البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات عربية وأجنبية البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات عربية وأجنبية

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الإثنين، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30” بنسبة 0.45 % ليصل إلى مستوى 13419.38 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11 % ليصل إلى مستوى 699.53 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17 % ليصل إلى مستوى 1588.34 نقطة.

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 9.30 مليون جنيه و25.46 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي شرائي 34.76 مليون جنيه.

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