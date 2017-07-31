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محافظ الجيزة: شركات النظافة فشلت في جمع المخلفات

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كتبت- هالة صقر:

تصوير - دعاء السيد

كشف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة عن فشل جميع شركات النظافة الوطنية والأجنبية، فى رفع القمامة على مستوى المحافظة بكل قراها ومراكزها، قائلا: "كلهم فشلوا"، مطالبا بضرورة تعديل التشريعات لزيادة رسوم جمع القمامة، لأنه لا يكفى ما يتم جمعه لشراء معدات أو رواتب عمال، مما يمثل عبئًا ثقيلًا على الدولة.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال انعقاد المائدة المستديرة بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، لمناقشة منظومة النظافة الجديدة، أن المحافظة تحتاج إلى من 300 إلى 500 مليون جنيه لإنشاء مصنع نموذجى لتدوير القمامة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق والقرى لا يتم تحصيل فواتير جمع قمامة منها، وبالتالى المنظومة بتخسر.

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وأكد "الدالى" أن محافظة الجيزة لها مشكلات عديدة فى جمع القمامة، مشيرا إلى أن ثقافة المواطنين تؤثر بالسلب على المنظومة، خاصة أن القمامة تملأ الطرق وأسفل الكبارى والمحاور المرورية.

وأوضح "الدالى" أن محافظة الجيزة بها مصنعان لتدوير القمامة متعطلان، وأن المحافظة تلقت عروضا كثيرة لتشغيلها من الشركات الخاصة، وأن الهدف من هذه الوعود هو الحصول على جواب من المحافظة للحصول على قروض من البنوك.

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وانتقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الطريقة التى يتم التعامل بها مع الشركات العاملة فى النظافة سواء فى شروط اختيارها أو شروط عملها، مؤكدا أن عقود الشركات تمثل عائقا لها، بالإضافة إلى أن أى شركة تعمل فى النظافة سواء أجنبية أو مصرية تتعاقد مع جامعى القمامة، وبالتالى لا بد من العمل على زيادة جامعى القمامة وزيادة العمالة والاهتمام بالشركات الوطنية.

وأضاف الوزير أن العمالة هى نقطة التحول فى منظومة النظافة سواء الحالية أو التى تسعى  لإنشائها، مطالبا بسرعة البدء فى تنفيذ إنشاء منظومة جديدة للنظافة فى .

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