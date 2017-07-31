بالفيديو- فتاة تنشر بث مباشر لمقتل شقيقتها عبر حسابها

شيماء مصطفى

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، استياء العديد من مشاهديه، إذ تظهر فيه فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، تقود سيارة قبل أن تنحرف عن الطريق، ما أدى إلى مقتل شقيقتها الصغرى.

وذكر موقع " mirror" أن "أوبوليا سانشيز" تسببت في سحل أختها البالغة من العمر 14 سنة، وارتطام جسمها في أسلاك شائكة، كما أدى الحادث إلى إصابة فتاة أخرى بجراح خطيرة.

ونشرت "أوبوليا سانشيز" الفيديو في بث مباشر على حسابها عبر "إنستجرام"، وهي تقول فيه: "أختي تموت، وأنا لا أبالي على الإطلاق"، وذلك أثناء جلوسها بجانب أختها وهي ملقاة على الأرض، بعد سماع صوت صراخ الضحية.

تم اعتقال " أوبوليا " عقب الحادث، الذي وقع في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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