«يويفا» يوقع غرامة على مانشستر يونايتد ويوقف مدافعه مباراتين

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الإثنين، تغريم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 8.950 ألف جنيه إسترليني نحو 10 آلاف يورو، بتهمة مخالفته لأنظمة مكافحة المنشطات، في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وذلك حسبما أفادت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

وكان قد تغلب مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه موينيو، بهدفين مقابل لاشئ، على أياكس أمستردادم الهولندي، والذي أُقيم بملعب الصداقة بالسويد.

وأضافت «سكاي سبورتس»، أن الاتحاد الأوروبي، قرر إيقاف الإنجليزي فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد مباراتين، كما تم تغريم الهولندي دالي بليند مدافع الفريق 5 آلاف يورو، لاتهامه بمخالفة أنظمة مكافحة المنشطات وعدم إتّباع الإجراءات.

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من جانبها ذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، أن فل جونز تلفّظ على ممثلي لجنة مكافحة المنشطات بعد المباراة وبالتالي تم إيقافه لمباراتين وغرامة 5 آلاف يورو، بينما رفض بليند الخضوع لاختبار كشف المنشطات بعد المباراة لرغبته في الاحتفال بالبطولة مع زملائه اللاعبين وتم تغريمه 5 آلاف يورو أيضًا.

وأشارت مانشستر إيفنينج نيوز، إلى أن القرار قابل للاستئناف ولدى مانشستر يونايتد 3 أيام لتقديم استئناف على العقوبات المفروضة، لكن النادي لم يوضح بعد إذا ماكان سيستأنف أم لا.

يُذكر أن لا يوجد ما يشير إلى استخدام اللاعبين المذكورين لمواد محظورة وإنما هي عقوبة مخالفة للإجراءات الرسمية المعتادة، كما أن جونز كان غاضبًا لأن موظف مكافحة المنشطات رفض تركه يلتقط صورة برفقة الفريق بعد النهائي.