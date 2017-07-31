عائلة معمرة تكشف عن أسرار عمرهم الطويل

كتب - هشام عواض:

يتبع البعض أسلوب حياة يومي مثل الاحتفاظ بوزن صحي وعدم التدخين والتحكم في مستويات الكولسترول، حتى يعيشون حياة أطول وصحية، وهناك أسرة تتبع عدة أمور ساعدت على طول أعمارهم.

كشفت أسرة مكونة من 13 إخوة وأخوات من إيرلندا الشمالية، عن أسرار الصحة وطول العمر، وعمرهم المشترك قدره 1073، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وكانت قد دخلت عائلة "دونلي"، موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العام. حيث بلغ أكبر أخ في العائلة 93 عامًا من العمر، وأصغر أخ عمره 72 عامًا.

وقال الأخ الأصغر، جو، "نتناول الشوفان حوالي العاشرة مساء، ومن ثم نتناوله على الإفطار في السابعة صباحًا مع الحليب، والقليل من مربى التفاح"، وأضاف أنهم ورثوا من والدهم عادة تناول شيئًا حارًا قبل النوم.

وأكد أن الشوفان يخفض ضغط الدم، ويخفض الكوليسترول، ويحمي القلب وهو مفيد لمكافحة مرض السكر.