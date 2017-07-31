زر سري بالطائرة.. ما الذي يمنحه للمسافرين؟

كتب- علي أحمد:

لا تزال هناك العديد من الأسرار التي لا يعرفها المسافرون عن الطائرات، آخر هذه الأسرار تلك التي كشف عنها موقع "Insider"، والذي يتمثل في "زر" سري.

ويمنحك هذا الزر مساحة أكبر داخل الطائرة، ويمكن العثور على "الزر" في الناحية السفلية الداخلية من مسند اليد الأيسر بالقرب من المفصل، وهذه الميزة حصرية للمقاعد التي تكون إلى جانب الممر من الداخل، وليس بقرب النافذة.

عندما تضغط على الزر يمكنك التحكم في مسند الذراع ورفعه لأعلى حتى يستوي مع ظهر مقعدك مما يتيح لك مساحة أكبر قليلا للتحرك، وبفضل هذه الخطوة البسيطة يمكنك التمتع بمساحة أكبر قليلا لساقيك وعلى الجانب الملاصق للممر.

وأشار الموقع إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الزر، ليس توفير مساحة أكبر للركاب فقط وإنما في الواقع هو أحد التدابير السلامة التي تسمح بالهروب السريع والسهل في حالة الطوارئ، وحاليا يستخدمه طاقم الطائرة لمساعدة الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة على الجلوس في مقاعدهم.