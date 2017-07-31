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اللجنة الأوروبية تعتمد عقارًا جديدًا للتحكم في التصلب العصبي المتعدد

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مصراوي Masrawy

اللجنة الأوروبية تعتمد عقارًا جديدًا للتحكم في التصلب العصبي المتعدد

04:49 م الإثنين 31 يوليو 2017

اللجنة الأوروبية تعتمد عقارًا جديدًا للتحكم في التصلب العصبي المتعدد

كتبت- مادي غيث:

وافقت اللجنة الأوروبية للمنتجات الطبية للاستخدام البشري، على تقييم علاج جديد للتصلب العصبي المتعدد المتردد ذات النشاط المرتفع.

وذكرت اللجنة الأوروبية للمنتجات الطبية، أن أقراص "كلادريبين" - العلاج الجديد - أمكنها التحكم المتواصل في المرض لمدة 4 سنوات عن طريق الأقراص بالفم لمدة 20 يوم، وذلك من خلال النتائج التي أظهرتها دراسة استمرت لمدة عامين.

وأكد الدكتور عماد جريس، مدير شركة أدوية، أن أقراص كلادريبين من أحدث العلاجات في 2017، ويمكنها وقف هجمات مرض التصلب المُتعدد "أم أس" بنسبة 67%، وتقليل خطر العجز المؤكد بنسبة 82% للمرضى الذين يعانون من النشاط المرتفع لمرض التصلب المُتعدد، حيث أثبت ذلك من خلال المرحلة الثالثة من التجربة السريرية التي استمرت لمدة عامين.

وأوضح جريس أن من المبهر أنه لم يكن هناك أي احتياج لأقراص كلادريـبـين في السنتين الثالثة والرابعة من العلاج، وهو ما أثبتته المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية التي استمرت لعامين إضافيين، متوقعا أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارها النهائى بشأن طلب ترخيص التسويق للعلاج الجديد بحلول شهر أغسطس المقبل.

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