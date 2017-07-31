لحين صدور قرار الرئيس.. تكليف أقدم نائبين بتيسير أعمال جامعتي القاهرة وبني سويف

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أقدم النواب بجامعتي القاهرة وبني سويف سيقومان بتسيير أعمال إدارة الجامعة لحين صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتعيين رئيسين جدد للجامعتين؛ بعد لانتهاء المدة القانوينة لرئيسي الجامعتين بنهاية اليوم الإثنين.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات صحفية على هامش إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أنه أصدر قرارين بتكليف الدكتور سعيد الضو نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بتيسير أعمال الجامعة باعتباره أقدم نواب جابر نصار، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب رئيس جامعة لخدمة المجتمع تنمية البيئة بني سويف لتيسير الأعمال بدلًا من الدكتور أمين لطفي، مشيرًا إلى أن الوزارة سترسل القرارين إلى الجامعتين صباح غد الثلاثاء.

وأكد أن قانون تنظيم الجامعات ينص على إسناد مهمة القائم بالأعمال لأقدم نواب رئيس الجامعة، التى يخلو منصب رئيس الجامعة بها.

وشدد وزير التعليم العالي أن الوزارة تقوم بجهد كبير بخصوص هذا الأمر، مؤكدا أنه لم تتأخر في أي إجراءات خاصة بتعيين رؤساء الجامعات أو القائمين بالأعمال لهذه الجامعات.

ومن المرتقب أن يعيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جامعة القاهرة الجديد من بين 3 مرشحين هم كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام.

كما يختار السيسي لرئاسة جامعة بني سويف من بين 3 مرشحين أيضًا هم: الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة بنى سويف للتعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشرى.