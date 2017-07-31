أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

لحين صدور قرار الرئيس.. تكليف أقدم نائبين بتيسير أعمال جامعتي القاهرة وبني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لحين صدور قرار الرئيس.. تكليف أقدم نائبين بتيسير أعمال جامعتي القاهرة وبني سويف

04:46 م الإثنين 31 يوليو 2017

لحين صدور قرار الرئيس.. تكليف أقدم نائبين بتيسير أعمال جامعتي القاهرة وبني سويف

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أقدم النواب بجامعتي القاهرة وبني سويف سيقومان بتسيير أعمال إدارة الجامعة لحين صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتعيين رئيسين جدد للجامعتين؛ بعد لانتهاء المدة القانوينة لرئيسي الجامعتين بنهاية اليوم الإثنين.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات صحفية على هامش إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أنه أصدر قرارين بتكليف الدكتور سعيد الضو نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بتيسير أعمال الجامعة باعتباره أقدم نواب جابر نصار، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب رئيس جامعة لخدمة المجتمع تنمية البيئة بني سويف لتيسير الأعمال بدلًا من الدكتور أمين لطفي، مشيرًا إلى أن الوزارة سترسل القرارين إلى الجامعتين صباح غد الثلاثاء.

وأكد أن قانون تنظيم الجامعات ينص على إسناد مهمة القائم بالأعمال لأقدم نواب رئيس الجامعة، التى يخلو منصب رئيس الجامعة بها.

وشدد وزير التعليم العالي أن الوزارة تقوم بجهد كبير بخصوص هذا الأمر، مؤكدا أنه لم تتأخر في أي إجراءات خاصة بتعيين رؤساء الجامعات أو القائمين بالأعمال لهذه الجامعات.

ومن المرتقب أن يعيّن الرئيس عبدالفتاح ، رئيس جامعة القاهرة الجديد من بين 3 مرشحين هم كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام.

كما يختار السيسي لرئاسة جامعة بني سويف من بين 3 مرشحين أيضًا هم: الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة بنى سويف للتعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحد الأدنى لكليات "أدبي" في المرحلة الثانية: تجارة 70.9% وتربية 70.7%

    أخبار

  • وزير التعليم العالي: رصد حالتي تزوير لشهادات الثانوية العامة

    أخبار

  • لطلاب المرحلة الثالثة "أدبي".. أماكن شاغرة بكليات الحقوق والتجارة

    أخبار

  • لطلاب المرحلة الثالثة "علمي".. تعرف على الأماكن الشاغرة بالكليات

    أخبار

إعلان

dd8f24d201.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد