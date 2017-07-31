عمال "سيمو" يطالبون بتدخل السيسي لصرف العلاوة

كتبت - نورا ممدوح :

ناشد عمال شركة سيمو للورق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لصرف علاوتي الـ10% غلاء المعيشة، وعلاوة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الحكومة لتنفيذ ذلك.

وشركة سيمو للورق هي إحدى شركات الورق العملاقة في الشرق الأوسط، وكانت تعمل على تصنيع الورق الدوبلكس والفلوتنج والكرافت والكرتون السميك وصواني البيض وجميع انواع المواسير، قبل أن تمر بعثرات خلال الفترة الماضية وتتوقف عن الإنتاج بشكل كامل.

وقال ممدوح رمضان، أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق، إن"وزير قطاع الأعمال يتعنت في صرف العلاوتين، إعمالًا بالقرار رقم ٧٧ بصرف علاوة ١٠٪ للعاملين غير المخاطبين بالدولة، كونهم شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك القرار رقم ٧٨ بصرف علاوة غلاء ١٠٪ لجميع العاملين بالدولة.

وأضاف رمضان لمصراوي: "علمنا أن وزير قطاع الأعمال العام أعطى تعليمات لرؤساء الشركات القابضة بعدم الصرف بحجة أن الشركات تأخذ أرباحا، رغم أننا لم نحصل على تلك الأرباح منذ 10 سنوات، مع تدني المرتبات التي لا تتعدى ألفي جنيه".

وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال لم يعد مهتمًا بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة، وحل مشكلاتها.

وذكر "رمضان" أن الشركة كانت تحقق ارباحاً حتى عام 1997 عندما قامت الشركه القابضة في ذلك الوقت ببيع الشركة بالأسهم لشركات واشخاص، مما جعل المستثمر أحمد ضياء الدين يستحوذ على أكثر من 65% من الأسهم، وتعرضت الشركة خلال هذه الفترة للإهمال والتدهور.

وسلك العمال الطريق القضائي لمحاولة استرداد شركتهم، فرفع العمال دعوة قضائية ببطلان البيع لإعادتها للقطاع العام وحصل العمال على حكم بعودة الشركة للدولة وصرف مستحقات العاملين المتأخرة في14 مارس 2014 وتسلمت الشركة القابضة للشركة، ومنذ ذلك الحين توقفت الشركة عن العمل.