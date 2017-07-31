الادعاء العام الألماني يتولى التحقيق في هجوم الطعن بهامبورج

كارلسروه - (د ب أ):

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الاثنين، تولي التحقيقات في هجوم الطعن الذي نفذه فلسطيني مولود في الإمارات في أحد المتاجر.

وأوضح الادعاء العام في كارلسروه أنه تولى التحقيقات "بسبب الأهمية الخاصة للواقعة"، مشيرا إلى من المرجح بقوة أن يكون للجريمة خلفية إسلامية متشددة.

غير أن الادعاء رجح في الوقت نفسه أن يكون الجاني، 26 عاما، قد اعتنق الفكر المتشدد من تلقاء نفسه.

كان الجاني جاء إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015 وقام يوم الجمعة الماضي بمهاجمة مجموعة من الأشخاص داخل متجر بحي بارمبيك وراح يطعنهم مباشرة بسكين كانت في يده، وأدى الهجوم لمقتل شخص في الخمسين من العمر وجرح سبعة آخرين بعضهم جراحه خطيرة.

وحسب الادعاء العام في كارلسروه، فإنه لا توجد أدلة تفيد بانتماء الرجل إلى تنظيم داعش أو أي مجموعة أخرى أو حتى تفيد بوجود اتصالات له مع أي منظمة أو أنه كان خاضعا لتأثير أي من هذه الجماعات.

وتابع الادعاء العام أنه لا توجد إشارات أيضا على وجود مشاركين آخرين أو مدبرين للهجوم، ولفت إلى أن الرجل كان قد قرر " قبل يومين من الجريمة" أن يعيش على الطريقة الإسلامية وأنه اتخذ قرار تنفيذ الاعتداء " في نفس يوم الجريمة".