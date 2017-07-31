«سيات» في حيرة لاختيار اسم سيارتها الجديدة

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تواجه شركة "سيات" الإسبانية، حيرة واضحة في اختيار اسم لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجدبدة والتي من المتوقع أن تكشف عنها خلال العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الإسبانية لا تزال تنوي الاعتماد على آراء الجمهور لاختيار اسمًا جديدًا لسيارتها التي تعمل بالدفع الرباعي، خاصة بعدما أعلنت ذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين تقريبًا.

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وتعكف "سيات" في الوقت الحالي على اختيار اسم مناسب لسيارتها الجديدة، بعد أن أجملت معظم اختيارات الجمهور في 9 أسماء صالحة للاستخدام تسويقيًا.