قبل موقعة الأهلي.. أرقام تاريخية عن الفيصلي «زعيم» الأردن

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أسفرت قرعة الدور نصف نهائي للبطولة العربية للأندية، عن مواجهة بين الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري ونظيره الفيصلي الأردني، باستاد الجيش ببرج العرب، يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل.

وتتسم المباراة بالنسبة للأهلي بالطابع الثأري، وذلك بعد تلقيه الخسارة أمام الفريق الأردني بهدف نظيف عن طريق يوسف الرواشدة، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، على استاد السلام، بالبطولة الحالية، كما يسعى المارد الأحمر لحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

وستكون مواجهة الأربعاء المقبل الرابعة بين الفريقين، بعد أن التقيا في ثلاث مرات سابقة، في بطولة النخبة العربية (كأس السوبر العربي)، في عامي 1995 و1997، وفاز المارد الأحمر خلالهما بنتيجة (1- 0) و(4 - 0) على الترتيب، وكانت المواجهة الثالثة في الجولة الأولى بالبطولة الحالية.

ويتمتع الفيصلي بدفاع قوي، حيث اهتزت شباكه 11 مرة فقط في 22 مباراة بالدوري الأردني، خلال الموسم الماضي، كما اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط في هذه البطولة ليصبح الأقوى دفاعيا، وسيحاول الفريق الأردني بقيادة المدرب المونتنجري، نيبويشا يوفوفيتش المنافسة على لقب البطولة، التي سيحصل الفائز بها على جائزة مالية تبلغ 2.5 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 600 ألف دولار.

ويتسلح الفيصلي بالتاريخ والإنجازات العربية، حيث إنه يشارك في البطولة الحالية للمرة السابعة عشرة في البطولات العربية، بمختلف مسمياتها، حيث شارك الفريق الأردني في 16 بطولة عربية حملت أسماء: «تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري، بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، بطولة الأندية العربية لأبطال الكأس، كأس النخبة العربية، دوري أبطال العرب».

وتشير الأرقام إلى أن أكبر فوز بالبطولات العربية حققه الفيصلي الذي يشتهر بالزعيم في الأردن، كان في بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري التي استضافتها قطر عام 1993، حيث فاز على الشباب الإماراتي «7-3».

وأول هدف للفيصلي في المشاركات العربية كان قد سجله عماد زكريا في تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري التي أقيمت في مدينة حمص السورية عام 1985، وذلك في مرمى النجمة اللبناني، حيث خسر الفيصلي أمامه 1-3.

كما يعتبر الفيصلي أول ناد أردني يستضيف تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري في عمان عام 1987، حيث ضمت المجموعة فرق: الجيش السوري، والصفاء اللبناني، والقدس الفلسطيني.

ويمتلك الفيصلي، تاريخا كبيرا بالأردن حيث إنه من أعرق الأندية الأردنية وأكثرها تحقيقا للإنجازات، حيث تأسس عام 1932، ونجح في الظفر بالعدد الأكبر من البطولات المحلية، مما جعله الأكثر مشاركة في البطولات العربية.

ويتصدر الفيصلي لائحة الأبطال لبطولة الدوري المحلي التي فاز فيها 33 مرة، بينما توج بلقب كأس الأردن 19 مرة، وبكأس السوبر 15 مرة، ونال بطولة درع الاتحاد 7 مرات.

وفيما يلي يعرض «التحرير» أبرز مشاركات الفيصلي العربية والآسيوية:

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بطل كأس الاتحاد الآسيوي

توج فريق الفيصلي، مرتين متتاليتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، كانت المرة الأولى عام 2005، حيث فاز في المباراة النهائية ذهابا وإيابا، على النجمة اللبناني، وحافظ على لقبه عام 2006، حيث فاز في المباراة النهائية ذهابا على المحرق البحريني 3-0 وخسر إيابا 2-4، ليتوج باللقب.

وصيف دوري أبطال العرب

توج الفيصلي وصيفًا لدوري أبطال العرب عام 2007، حيث لعب في دور الـ32، مع فريق نصر السيخة الموريتاني، فتعادل معه ذهابا 0-0، وفاز عليه إيابا 2-1، وفي دور الستة عشر، التقى الفيصلي مع إنبي، فخسر أمامه ذهابا 1-2، وفاز عليه إيابا 1-0، ليتأهل لدور الثمانية (دور المجموعات).

وفي دور المجموعات فاز الفيصلي، على الكويت الكويتي 1-0، وعلى النصر السعودي 1-0، ثم على وفاق سطيف الجزائري 1-0، وخسر إيابا أمام النصر السعودي 1-3، وأمام الكويت الكويتي 0-1، وتعادل مع وفاق سطيف 0-0، ليتأهل لدور الأربعة.

وفي دور الأربعة التقى مع الزمالك في عمان وانتهت بتعادلهما 0-0، وفي مباراة الإياب فاز الفيصلي 2-1، سجلهما خالد سعد والعراقي حيدر عبد الأمير، ليتأهل للمباراة النهائية، ليتعادل ذهابًا أمام مضيفه وفاق سطيف 1-1، وخسر في عمان 0-1، ليتوج وصيفا، ووفاق سطيف بطلاً.

وصيف الأندية العربية لأبطال الكأس

شارك الفيصلي عام 1996 ببطولة الأندية العربية لأبطال الكأس، التي استضافها نادي الوحدات في العاصمة الأردنية عمان، واستهل الفريق مشواره بهذه البطولة، بالتعادل مع الاتحاد القطري سلبيا، ثم فاز على الموردة السوداني 5-1، وتعادل مع أوليمبيك خريبكة 1-1، ليتأهل للدور قبل النهائي. وفي لقاء الدور قبل النهائي فاز على الرياض السعودي 1-0، ويبلغ المباراة النهائية حيث واجه مجددًا أوليمبيك خريبكة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما 1-1، وفي الوقت الإضافي نجح خريبكة من الخروج فائزا بنتيجة 3-1.

وصيف كأس النخبة العربية

استضاف النادي الفيصلي بطولة كأس النخبة السادسة في العاصمة الأردنية عمان، فاستهل مشواره بخسارة قاسية أمام الشباب السعودي بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الاتحاد القطري 1-1، ثم فاز على الجيش السوري 2-1، ليحل وصيفًا للبطولة.

برونزية كأس النخبة العربية

شارك الفيصلي ببطولة كأس النخبة العربية بالمغرب عام 1997، لأول مرة في تاريخه، باعتباره وصيفا لبطولة الأندية العربية، ورغم أنه استهل مشاركته بخسارة قاسية أمام الأهلي برباعية نظيفة، فإنه سرعان ما استنهض همته، فحقق أول فوز أردني على الكرة المغربية، وكان ذلك على حساب الرجاء 2-1، وتعادل بعدها سلبيا مع أوليمبيك خريبكة، ليتوج الفيصلي بالميدالية البرونزية.