بالفيديو ... مذيعة عربية تعود للحياة ... بعد نشر صورة جثتها وتفجر مفاجأة

شيماء مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا انها لجثة الإعلامية العراقية لقاء سعد والمعروفة بـ «لوليتا»، والتي ظهرت من خلالها جثة هامدة على الأرض مضرجة بالدماء بعد تعرضها للطعن بالسكين في أماكن متفرقة في جسدها.

وانتشر خبر مقتل الإعلامية العراقية داخل محل شقتها على يد مجهولين بشكل واسع، حتى أن البعض قدم واجب العزاء لأسرتها – وفقًا لما ذكرته الإعلامية نفسها –.

وفاجأت الإعلامية الشهيرة جمهورها بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أكدت من خلاله صحة هذه الصورة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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