تعطل حركة السكة الحديد لخروج قطار عن القضبان في الفيوم

أ. ش. أ

تعطلت حركة القطارات بين الفيوم والواسطى بني سويف، والجيزة، والقاهرة، اليوم الاثنين، بسبب خروج جرار وعربة القطار 136 عن القضبان.

وأدى الحادث إلى عدم قيام القطار 1106 السريع المتجه الساعة 11.45 ظهرًا إلى القاهرة، مرورًا بالواسطى والعياط ووصولًا للجيزة والقاهرة، وعدم وصول القطار رقم 142، وقيام القطار 147 (مراكز) المتجه من الفيوم إلى الواسطى وحتى ضواحي الجيزة.

وتحرك القطار رقم 136 الساعة 11 قبل ظهر اليوم، من محطة الفيوم متجهًا إلى الواسطى، وخرج الجرار وعربة من القطار عن الشريط بمنطقة المحطة الجديدة بين الناصرية والروس، ما أدى إلى تعطل الحركة بين الفيوم والواسطى.

وانتقلت إلي هناك سيارتا إسعاف عالجت ثلاثة من الركاب بالمكان، وأعلنت مكبرات الصوت بمحطة السكة الحديد بالفيوم عن العطل بالخط ولم تحدد موعدا لإعادة التشغيل.

وقال خالد سيد علي رئيس قرية الناصرية، إن المعدات الثقيلة للسكك الحديدية، انتقلت إلى الموقع لرفع الجرار والعربة في محاولة لإعادة تشغيل الخط.