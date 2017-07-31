وزير ألماني يشيد بدور الشرطة في منع حدوث كارثة كبيرة بملهى ليلي

المانيا - (د ب أ):

بعد حادث إطلاق أعيرة نارية في ملهى ليلي بمدينة كونستانتس الألمانية، أشاد توماس شتروبل وزير الداخلية المحلي لولاية بادن- فورتمبرج التي تقع بها المدينة بتصرف الشرطة في التعامل مع الحادث.

وقال شتروبل اليوم الاثنين، بمدينة فرايبورج الألمانية: "بمثل هذه البندقية الآلية يمكن للمرء أن يتسبب في حادث مروع حقا داخل ملهى ليلي".

وتابع قائلا: "إن ما حدث يعد سيئا حقا بما يكفي، ولكن تم تجنب كارثة أكبر بفضل التدخل السريع والمتسق للشرطة".

وقال شتروبل إنه ليس هناك أي إشارة في الوقت الحالي، إلى أن وراء الجريمة دافع سياسي- ولكن هناك إشارات على أنها ترجع لخلفية علاقة خاصة.

وأكد أنه لا يرغب في التهوين من الأمر، ولكنه أشار إلى أن مثل هذه الحوادث موجودة دائما، وقال: "لا يمكننا تجنبها بنسبة 100 بالمئة".

يذكر أن رجلا 34 عاما، أطلق أعيرة نارية في ملهى ليلي الساعة 30ر4 فجرا (بالتوقيت المحلي) أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل حارس أمن بالملهى وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وأُصيب الجاني ذاته بجروح خطيرة عند مغادرته الملهى خلال تبادل إطلاق نار مع أفراد الشرطة، ولقى حتفه بالمستشفى.