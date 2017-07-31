​سحر نصر: عرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الحكومة الأسبوع المقبل

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم الاتفاق على عرض المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في اجتماع المجموعة الاقتصادية الاثنين المقبل بعد تجميع كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية على أن يتم عرضها في نفس الأسبوع على مجلس الوزراء.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من اللائحة لتفعيل قانون الاستثمار الهام جدًا لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن أهم شيء في اللائحة هو أنها قامت بتوضيح عدد من المواد بالقانون وخصوصا المواد الخاصة بالحوافز ومواد حوافز المشاريع الجديدة.

ولفتت نصر إلى أن كافة الجهات والمؤسسات شاركت في وضع مسودة اللائحة التنفيذية حيث تدعم كافة القطاعات مثل الاستثمار في تدريب الشباب والصحة.

وأضافت أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على عمل حوار مجتمعي ومشاركة عدد من اللجان المعنية بالقانون، مؤكدًا أنه دستوريًا تصدر اللائحة التنفيذية للقانون من الحكومة أما القانون يصدر من البرلمان.

وأوضحت أنها ستلتقي أعضاء لجنة المجموعة الاقتصادية يوم الأحد المقبل بمركز خدمات المستثمرين للتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع.