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رئيس الوزراء يناقش خطة إعادة هيكلة شركات الري والكراكات

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يناقش خطة إعادة هيكلة شركات الري والكراكات

04:17 م الإثنين 31 يوليو 2017

رئيس الوزراء يناقش خطة إعادة هيكلة شركات الري والكراكات

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:
قال المهندس مختار المرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف، إنه عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خطة لإعادة هيكلة شركات الرى والكراكات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للرى والصرف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الشركة أنشئت في 2015 ويتبعها 3 شركات وكانت تتبع الشركة القابضة للتشييد وحققت خسائر مجمعة بلغت مليار و90 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركات حاليا تتبع وزارة الري ومتخصصة في الري والصرف وتطهير الترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح أنه فى يونيو الجارى انخفضت الخسائر السنوية إلى 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الشركات غير قادرة على المنافسة فى ظل ارتفاع التكلفة ولذلك كان من الضرورى زيادة حجم الأعمال وإعادة تأهيل المعدات، خصوصًا فى شركات الكراكات المصرية، والتى تعمل على إجراء تكريك وتطهير للبحيرات.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للرى والصرف أيضا أن شركة الكراكات تعمل حاليا فى بحيرة المنزلة لتطهيرها خصوصًا إن البحيرة يَصْب فيها مصرف بحر البقر.

وأشار إلى أن الشركة لديها تكليفات من الرئاسة بتطهير وتنقية المجارى المائية وكل البحيرات فى وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على زيادة الثروة السمكية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن الشركة حصلت على مشروعات من الدولة بالأمر المباشر، ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق 10 ملايين جنيه أرباحا ترتفع فى السنة التالية إلى 18 مليون جنيه وصولا إلى تحقيق أرباح قدرها 25 مليون جنيه فى السنة الثالثة من خلال حجم أعمال 300 مليون جنيه فى السنة المالية الواحدة.

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