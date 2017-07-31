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حقيقة علاقة فصيلة الدم بتحديد شخصية الإنسان

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مصراوي Masrawy

حقيقة علاقة فصيلة الدم بتحديد شخصية الإنسان

04:05 م الإثنين 31 يوليو 2017

حقيقة علاقة فصيلة الدم بتحديد شخصية الإنسان

حقيقة علاقة فصيلة الدم بتحديد شخصية الإنسان

كتبت-هدير غيث:

تختلف فصيلة الدم من شخص لأخر، حيث تتنوع فصائل الدم بين A، B، AB، O، كما تنقسم كل فصيلة دم إلى نوعين، سالب وموجب.

وهناك بعض الأبحاث توضح وجود علاقة بين فصيلة الدم وشخصية صاحبها وفقاً لما ذكره موقع "هيربال باور" كما يلي:

1-فصيلة الدم A

يتميز أصحاب هذه الفصيلة بالاستقلالية وقوة الشخصية، كما يعتقد بعض اليابانيون أن فصيلة الدم هي المسئولة عن الشخصية، حيث يتعرض أغلب الأشخاص في اليابان في مقابلة التقديم للعمل للسؤال عن فصيلة دمه.

2- فصيلة الدم B

يتميز أغلب أصحاب هذه الشخصية بالهدوء، والمرونة، والإبداع.

3-فصيلة الدم AB

يميل أصحاب هذه الفصيلة لجمع الكثير من المعلومات التي تتعلق بالمواضيع العاطفية، كما يفضلون التعامل مع الكثير من الناس، والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

4- فصيلة الدم O

يتميز الكثير ممن يحملون هذه الفصيلة بالمسئولية، وحب النظام في حياتهم، والتعامل بشكل محايد وجيد مع الآخرين.

وقال دكتور" طه أبو حسين" أستاذ الصحة النفسية، بكلية التربية بجامعة الأزهر، أنه لا توجد علاقة بين فصيلة الدم وبين الشخصية، فلا يوجد أي شيء يثبت صحة هذا الكلام.

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مصراوي Masrawy

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