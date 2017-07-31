غدًا .. خاقان عباسي حليف يتولى مؤقتًا منصب رئيس وزراء باكستان

إسلام آباد - (د ب أ):

يستعد شاهد خاقان عباسي الموالي لرئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف ليحل محله بعد تصويت برلماني سيُجرى غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يظل عباسي في المنصب لفترة انتقالية مدتها 45 يوما لتمهيد الطريق لتولي شهباز الشقيق الأصغر لشريف السلطة. وشهباز هو رئيس وزراء إقليم البنجاب.

وأعلن حزب شريف "حزب الرابطة الإسلامية" أن سلطات الانتخابات وافقت اليوم على أوراق ترشح عباسي.

ويعد فوزه شبه مؤكد نظرا لتمتع الحزب بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الدنيا بالبرلمان التي سيقوم أعضاؤها بالاختيار.

وقال عباسي إنه سيستمر في سياسات شريف خلال هذه المدة القصيرة.

وكان شريف قد استقال الجمعة الماضية بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارا بعدم أهليته في قضية تربطه وأسرته بثروات في الخارج، كانت قد وردت ضمن وثائق بنما العام الماضي.

ويكشف تعيين موال لشريف لهذه المدة المؤقتة ومن بعدها شقيقه للفترة المتبقية، حجم سيطرة شريف على حزبه، وعلى السياسة في بلده.