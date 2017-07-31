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برلين تتوقع استمرار تفاقم الأزمة السياسية فى فنزويلا

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مصراوي Masrawy

برلين تتوقع استمرار تفاقم الأزمة السياسية فى فنزويلا

03:55 م الإثنين 31 يوليو 2017

برلين تتوقع استمرار تفاقم الأزمة السياسية فى فنزويلا

برلين - (د ب أ):
توقعت الاتحادية استمرار تفاقم الأزمة في فنزويلا بعد انتخاب الجمعية التأسيسية في فنزويلا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "انتخاب المندوبين لم يكن حرا ولا سريا ولا متكافئا، وانتهك بالتالي المبادئ الأساسية للديمقراطية".

وأضاف أن ألمانيا تأسف أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم تلغ الانتخابات على الرغم من مقاومة المجتمع لها، والتحذيرات الصريحة القادمة من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسببت في انقسام المجتمع بشكل أكبر وأضعفت النظام الديمقراطي.

وأكد أن الجمعية الجديدة ليست مناسبة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، لافتا إلى أنه كان من الضروري أن يكون هناك مباحثات بين الحكومة والمعارضة بدلا من ذلك- بمشاركة وسطاء من المنطقة.

جدير بالذكر أن أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم منذ شهر أبريل الماضي خلال مظاهرات.

يذكر أن المعارضة عارضت انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت أمس الأحد، وتتهم الرئيس الفنزويلي بأنه يسعى لتحويل الدولة إلى ديكتاتورية.

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مصراوي Masrawy

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