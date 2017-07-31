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"مصر للطيران" تبدأ صرف تذاكر الحج

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تبدأ صرف تذاكر الحج

03:55 م الإثنين 31 يوليو 2017

شركة مصر للطيران

كتب - طه عبيد

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، في إصدار تذاكر الحجاج لهذا العام، من خلال 3 مكاتب فقط تابعة للشركة، وهي: مكتب شبرا لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب الشركة في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن تُقلع أولى رحلات الحج لهذا العام 9 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن جميع الشركات اتخدت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأكد مسلم، في بيان اليوم، أنه تم إعداد أطقم الطائرة وجداول تشغيل الرحلات، فضلًا عن التنسيق الكامل مع شركة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات لضمان نجاح الموسم والتخفيف على الحجاج.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تذاكر الحج لهذا العام بلغت 10 آلاف و35 جنيهًا لحجاج القرعة، بينما تبلغ أسعار الحج السياحي مابين 10 آلاف و600 جنيهًا، و16 ألف و400 جنيهًا شاملة الرسوم والضرائب.

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