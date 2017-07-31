"الأعلى للإعلام": استضافة شيماء سيف لشريف مدكور "أذت مشاعر المشاهدين"

كتبت - هاجر حسني :

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت شكوى ضد برنامج "دودي شو" الذي يذاع علي قناة النهار، وتحديداً حلقة "سينجل ماذر" التي أذيعت أول أمس السبت، وشكوى ضد برنامج "3 في 1" الذي يذاع على فضائية "ON E" وتحديدا الحلقة التي استضافت فيها مذيعة البرنامج شيماء سيف، المذيع شريف مدكور.

وأوضح شوقي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن اللجنة تفحص الشكوى الخاصة ببرنامج "دودي شو" لبيان ما بها من مخالفات إعلامية ومهنية وأخلاقية، لافتا إلى أن لجنة الرصد والتقييم الإعلامي برئاسة د. سوزان القليني تعد تقييما حول مخالفات الحلقة وتأثيرها على الرأي العام، وسيعرض تقرير لجنة الشكاوي والتقيم أمام اجتماع المجلس يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف شوقي، أن اللجنة تقوم أيضا بفحص شكوي مقدمة ضد برنامج "3 في 1" الذي تقدمه شيماء سيف والتي استضافت خلالها المذيع شريف مدكور، لافتا إلى أن تقرير لجنة الرصد والتقييم أكد وجود مخالفات أخلاقية وايحائات غير مقبولة كما تضمنت الحلقة تهكما علي الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وتضمنت إشارات وحوارات غير مقبولة وأثارت استياء الجمهور.

وتابع شوقي "أشار تقرير لجنة الرصد إلى أن الحلقة تضمنت مخالفات أخلاقية تخالف القواعد الإعلامية والمهنية وتؤذي مشاعر المشاهدين"، موضحا أنه من المنتظر عرض تقرير لجنتي الرصد والشكاوي أمام المجلس في اجتماعه المقبل لتوقيع العقوبات اللازمة.

وأشار إلى أن "اللجنة أوصت بتوقيع عقوبات تتمثل في إنذارات، خاصة وأن هذه أول مخالفة".