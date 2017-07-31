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التحريات: خلاف على ثمن كلب وراء مشاجرة "المولوتوف" بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

التحريات: خلاف على ثمن كلب وراء مشاجرة "المولوتوف" بأرض اللواء

04:00 م الإثنين 31 يوليو 2017

ارشيفية

 

كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات مباحث العجوزة عن سبب نشوب مشاجرة بالشماريخ والمولوتوف بمنطقة أرض اللواء، فجر اليوم الإثنين.

وأشارت التحريات إلى أن خلافا بين شاب من شارع مرسي محمود وآخر من شارع السوق على ثمن بيع كلب وراء المشاجرة، حيث استعان كل منهما بأنصاره.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية المتورطين في المشاجرة وضبطهم، فيما تم تعيين خدمات شرطية لملاحظة الحالة الأمنية.

وأفاد أحد قاطني المنطقة بأن المشاجرة استمرت قرابة ساعة ونصف بشارع المعتمدية، لافتا بأن طرفيها تبادلا التراشق بالشماريخ والمولوتوف.

وأكد شاهد العيان أنهم استنجدوا بشرطة النجدة لكن دون جدى رغم قرب موقع البلاغ من نقطة شرطة أرض اللواء، مشددا على أنهم "مشوفناش النوم".

وأضاف "م. م"، موظف، أنه لم يستطع مغادرة منزله للذهاب إلى محل عمله، مؤكدا: "اتصلنا بالنقطة قالوا مافيش ظابط نبطشية"، حسب قوله.

وأعرب عدد من أهالي المنطقة عن استيائهم من غياب التواجد الشرطي، مؤكدين أن الشماريخ أحدثت صوتا مماثل للطلقات النارية، مما أثار غالبيتهم وخاصة الأطفال بالذعر والخوف.

المشهد ليس بغريب عن أهالي المنطقة، يؤكد صاحب محل بقالة -رفض ذكر اسمه- أن مشاجرة مماثلة دارت أحداثها بشارع عبده خطاب منذ يومين قائلا: "الشارع كله قزاز وطوب".

 

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