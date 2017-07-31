بالفيديو- فتاة تنشر بث مباشر لمقتل شقيقتها عبر حسابها

كتبت- ميرا ماهر:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، استياء العديد من مستخدميه، وذلك أثناء انحراف سيارة عن الطريق، تقودها فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، مما أدى إلى مقتل شقيقتها الصغرى.

وذكر موقع " mirror" أن "أوبوليا سانشيز" سحلت أختها البالغة من العمر 14 عاماً، بعد الحادث خارج السيارة في أسلاك شائكة، كما أدى الحادث إلى إصابة فتاة أخرى بجراح خطيرة.

ونشرت "أوبوليا سانشيز" الفيديو في بث مباشر على حسابها عبر "إنستجرام"، وهي تقول فيه: "أختي تموت، وأنا لا أبالي على الإطلاق"، وذلك أثناء جلوسها بجانب أختها وهي ملقاة على الأرض، بعد سماع صوت صراخ الضحية.

تم اعتقال " أوبوليا " عقب الحادث، والذي وقع في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.