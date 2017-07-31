الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 في حادث تصادم بالبحيرة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 أخرين نتيجة تصادم "ميكروباص" بسيارة ملاكي على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، قرب محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة كانت بموقع الحادث خلال 5 دقائق فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل اثنين من المتوفين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، و2 إلى مشرحة مستشفى العامرية، فيما تم نقل جميع المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

ولفت في بيان اليوم، إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدًا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.