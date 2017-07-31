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«فورد» تستعد لطرح «فوكاس 2018» الجديدة

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«فورد» تستعد لطرح «فوكاس 2018» الجديدة «فورد» تستعد لطرح «فوكاس 2018» الجديدة

التحرير

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أنهت شركة "فورد" الأمريكية، استعداداتها لطرح الإصدار الجديد من سيارتها الشهيرة "فوكاس" وذلك قبل الكشف عنها بشكل رسمي في 2018.

وبحسب موقع "كار باير" البريطاني، فإن النسخة الأحدث من السيارة الرياضية متعددة الأغراض ستخوض منافسة شرسة مع عدد من إصدارات الدفع الرباعي "SUV” الجديدة مثل سيات أتيكا وسكودا كاروك.

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ومن المقرر أن تعمل السيارة بنسختين من المحركات، الأول رياضي "إيكوسبورت" بسعة 1000 CC ومدعم بشاحن إضافي "تربو"، والثاني يعمل بالديزل ويعرض بسعتين مختلفتين هي 1500 CC و2000 CC.

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التحرير

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