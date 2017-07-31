رغم شهرتها العالمية.. هذه السيارات قد لا تراها في 2018

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تُراهن العديد من الشركات العالمية للسيارات بشكل دائم على الموديلات الأكثر انتشارًا وشعبية في العالم، لا سيما أن الجمهور يعرفها بشكل رئيسي ويتابع أحدث إصداراتها ونسخها في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعل شركاتها تفكر مرارًا قبل اتخاذ قرار بإيقاف إنتاجها أو سحبها من السوق.

ومع تزايد إنتاج الشركات العالمية، قد نرى خلال العام المقبل انقراض مجموعة من أشهر الإصدارات العالمية، وذلك وفقًا لتقديرات موقع "Cheat Sheat"..

شيفروليه فولت

واحدة من أشهر وأولى السيارات الهجين الكهربائية في العالم، وعلى الرغم من كونها تحظى بشعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن سعرها الذي يتجاوز 33 ألف دولار دون حساب التعريفات الجمركية والضرائب الخاصة بكل دولة، قد يحول دون استمرارها بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.

كاديلاك CT6

أولت الشركة الأمريكية العملاقة اهتمامًا كبيرًا بهذا الإصدار على المستوى التقني والفني، وهو ما ساعدها على منافسة إصدارات بعض الفئات الفاخرة لـ"BMW" و"مرسيدس"، غير أن غياب القدرة الحقيقية للسيارة على الانتشار في الأسواق العالمية، قد يعجل باختفائها خلال العام المقبل.

فورد فييستا

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لا تزال الشركة الأمريكية تقدم نسخا رياضية أكثر قوة من السيارة الشهيرة، إلا أنها قد تستبدلها في بعض الأسواق العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا بالنسخة "إيكو سبورت"، وهو الأمر الذي قد يعجل بغياب النسخة العادية من "فييستا" في تلك الأسواق، إيذانًا بسحبها بشكل نهائي من مناطق أخرى بالعالم.

إنفينيتي QX70

على الرغم من مبيعاتها التي ارتفعت بقوة على مدار العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تختفي تلك النسخة القوية من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، غير أنه من المتوقع أيضًا أن تظهر السيارة مجددًا في 2019 أو 2020، ولكن بنسق أكثر متعة على مستوى القيادة.

شيفروليه إمبالا

اهتمام الشركة الأمريكية العملاقة بسياراتها السيدان، وبشكل خاص بالنسخ الكهربائية والهجين منها، منحها القدرة بشكل واضح على البقاء لفترات طويلة في الأسواق العالمية العملاقة، إلا أن هناك مؤشرات واضحة على تراجع "إمبالا" بشكل كبير خلال الفترة الماضية.