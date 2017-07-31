برلماني يطالب بسحب التراخيص من المدارس الدولية المخالفة للقرارات الوزارية

التحرير

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‎قال النائب محمد رشوان، عضو ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، إن نسبة الزيادة الرسمية السنوية في المدارس الخاصة محددة بقرارات من ‪ ٧ إلى ١٠٪‏، مطالبا بسحب التراخيص من المدارس الدولية المخالفة وجعل إداراتها في يد الدولة‬.

وأوضح رشوان لـ"التحرير"، أن مصر بها 7 آلاف مدرسة خاصة، التي تشمل في طياتها الدولية والتجريبية واللغات، موضحا أن مشكلة المصروفات الرئيسية مع المدارس الدولية فقط، بينما العديد من المدارس الخاصة المصرية ملتزمة بحد المصروفات.

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كان النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد قال إن اللجنة قررت البدء في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة أزمة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة.

وأوضح أباظة أن سبب تأخر الاجتماع هو الإجازة النيابية لجميع أعضاء اللجنة، موضحا أنه سيحصل على موافقة بالموعد من قبل رئيس اللجنة هذا الأسبوع الجاري.