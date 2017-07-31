مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية بها 2000 موظف من العمالة الزائدة

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: إن "مكتبة الإسكندرية تعاني أزمة حقيقية تتعلق بزيادة كبيرة في عدد العاملين بها مع وجود 2500 موظف، وهي ليست في حاجة لسوى لـ 500 موظف فقط"، مشيرًا إلى أنه قرر وقف التعيينات بالمكتبة والاكتفاء بالإحلال والتبديل.

وأضاف "الفقي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمكتبة اليوم الاثنين، أن المكتبة تتابعها تقع تحت رقابة كافة كل الأجهزة الرقابية الأمنية، مؤكدًا أنها تعد شريكًا فاعلًا في جميع المناسبات الثقافية، وتفتح أبوابها لكل مُبدع في اتجاهه، واصفًا إياها بأنها عبارة عن متحف وأوبرا ومكتبة وبها أشياء كثيرة غير موجودة في مصر، مشيدًا بمبادرة سفارات المعرفة والتي وصلت لـ20 سفارة بتكلفة 20 مليون جنيه.

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ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن هناك مشكلة تخزين كبيرة في المكتبة، ولدينا 2 ونصف مليون كتاب ليس لهم مكان.

وكشف "الفقي" عن تفاصيل إنشاء مكتبة جديدة على غرار مكتبة الإسكندرية بمدينة العلمين، قائلًا: "المكتبة الجديدة ستكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة والتي ستنشأ على غرار مدينة الإسكندرية القديمة، ولكن لن تكون بديلًا لها".