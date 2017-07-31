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مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في حريق ميكروباص بالبحيرة

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مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في حريق ميكروباص بالبحيرة مصرع 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في حريق ميكروباص بالبحيرة

التحرير

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، اليوم الاثنين، إثر اشتعال النيران في سيارة ميكروباص تحت كوبري الكيلو 71 على الطريق الصحراوي، في نطاق مركز أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث أبو المطامير، يفيد باشتعال سيارة ميكروباص إثر انقلابها على الطريق، أسفل كوبرى 71 على الطريق الصحراوي بنطاق أبو المطامير.

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انتقل على الفور النقيبان أحمد مجدي ومحمد ترابيش، معاونا مباحث مركز أبو المطامير ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على حريق السيارة.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والنوبارية والعامرية.

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التحرير

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