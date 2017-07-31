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القضاء الإدارى يؤيد اعتبار «مجموعة نجاد البرعي» مخالفة للجمعيات الأهلية

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القضاء الإدارى يؤيد اعتبار «مجموعة نجاد البرعي» مخالفة للجمعيات الأهلية القضاء الإدارى يؤيد اعتبار «مجموعة نجاد البرعي» مخالفة للجمعيات الأهلية

التحرير

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قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، بتأييد قرار وزارة التضامن الإجتماعي بعدم جواز التعامل مع المجموعة المتحدة-محامون ومستشارون قانونيون- وعدم جواز مشاركتها في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.

ورفضت المحكمة بموجب الحكم، الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والتي طالب فيها بإلغاء ذلك القرار. 

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى أن " البرعي" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استنادا للمادة ٥ من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقا لأحكام المادة ٥٠٥ من القانون المدني.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي أكدت في ردها على الدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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التحرير

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