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مدير أمن القليوبية الجديد: «إحنا في خدمة الشعب»

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مدير أمن القليوبية الجديد: «إحنا في خدمة الشعب» مدير أمن القليوبية الجديد: «إحنا في خدمة الشعب»

التحرير

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قال اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية الجديد، إن فرض الانضباط المروري بمختلف الشوارع والميادين في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة. 

أضاف "الحمزاوي" -في تصريحات صحفية- أنه وجه اللواء محمد درويش، مدير مرور القليوبية، بتكثيف التواجد المروري بمخلف الشوارع وعلى الطرق السريعة.

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وشدد مدير أمن القليوبية على رؤساء المباحث والضباط بأقسام الشرطة بحسن معاملة المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم سريعا.

وأكد أن الأمن السياسي لن يؤثر على الجانب الجنائي بقوله "إحنا في خدمة الشعب"، موضحا أنه سيجتمع برئيس مباحث ؛ للتصدي إلى ظاهرة السوق السوداء وارتفاع الأسعار.  
 

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التحرير

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