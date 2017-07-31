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سحر نصر: عرض مسودة قانون الاستثمار على «الوزراء» الأسبوع المقبل

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سحر نصر: عرض مسودة قانون الاستثمار على «الوزراء» الأسبوع المقبل سحر نصر: عرض مسودة قانون الاستثمار على «الوزراء» الأسبوع المقبل

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة اتفقت على عرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، ثم عرضه على مجلس الوزراء.

أضافت "نصر"، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه تم تجميع كل الآراء من الوزارات والمحافظات حول القانون ولائحته التنفيذية، وكلها أُخذت بعين الاعتبار.

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وذكرت أن الهدف الرئيسى من اللائحة، وضع كل التفاصيل التي يتضمنها القانون موضع التنفيذ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يزور أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مركز خدمات المستثمرين، لمتابعة تنفيذ المادة 21 من القانون ومدى فاعليتها.

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التحرير

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