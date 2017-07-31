بالأرقام.. ننشر الحد الأدنى لنتائج تنسيق المرحلة الثانية للعلمى والأدبى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

ننشر الحد الأدنى لنتائج تنسيق الشعبة العلمية والأدبية وهى على النحو التالى:

فى الشعبة العلمية، كلية طب بيطرى جامعة السادات 389.5 وطب بيطرى بنها 389.5 ووطب بيطرى الزقازيق 389.5 وطب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 389.5 وطب بيطرى أسيوط 389.5 وطب بيطرى القاهرة 389.5 وطب بيطرى دمنهور 389.5 وطب بيطرى الإسكندرية 389.5 وطب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 389.5 وطب بيطرى فرع مطروح 389 وطب بيطرى فرع الوادي الجديد 389 وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 388 وكلية السياسة والاقتصاد ج السويس 387.5 والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5 وتمريض طنطا 386.5 وإعلام القاهرة 385.5 وكلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 385.5 وعلوم دمنهور 384.5 والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 384.5 وتمريض دمنهور 384.5 وعلوم سوهاج 383 وإعلام بنى سويف 383 وعلوم القاهرة 382.5 وتمريض المنصورة 382.5 وعلوم الإسكندرية 382 وعلوم كفر الشيخ 381.5 والسن عين شمس 381.5 وعلوم الفيوم 381 وكلية الألسن بنى سويف 381 وإعلام ج جنوب الوادى 381 وعلوم قنا جامعة جنوب الوادى 381 وتمريض شبين الكوم المنوفية 380.5 وعلوم بنى سويف 380 وألسن المنيا 380 وكلية علوم الأرض ج بنى سويف 380 وكلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 380 ومعهد فني صحى طنطا 379.5 وعلوم عين شمس 379.5 وتمريض الزقازيق 379.5 وكلية الألسن سوهاج 379 وعلوم طنطا 379 وعلوم الزقازيق 379 وكلية الألسن ج أسوان 378.5 وعلوم المنيا 378 وعلوم المنصورة 378 ومعهد فني صحى المنصورة 378 وعلوم أسيوط 378 وعلوم أسوان 378 وهندسة بورسعيد 377.5 وعلوم حلوان 377.5 وعلوم بنها 377.5 وعلوم شبين الكوم ج المنوفية 377 وعلوم الإسماعيلية ج قناة السويس 377 وعلوم العريش 376.5 وعلوم بورسعيد 376.5 وعلوم جامعة السويس 376 وتمريض بنها 376.

أما كلية فنون جميلة أسيوط فـ376 وعلوم جامعة دمياط 375.5 وكلية علوم الوادى الجديد 375.5 وتمريض المنيا 375 وكلية البنات علوم عين شمس 375 وتمريض أسيوط 374 وفنون تطبيقية حلوان 374 وكلية الفنون التطبيقية ببنها 374 وفنون تطبيقية جامعة دمياط 373.5 وتمريض الإسماعيلية 373 وهندسة المنيا 373 وفنون جميلة فنون ج الإسكندرية 372.5 ومعهد فني صحى الإسكندرية 372.5 وهندسة أسيوط 372 ومعهد فني صحى بنها 372 وهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 371.5 وكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 371.5 وكلية هندسة الطاقة بأسوان 371 وتمريض كفر الشيخ 371 وتمريض سوهاج 370.5 وتخطيط عمرانى القاهرة 370.5 ومعهد فني تمريض طنطا 370.5 ومعهد فني صحى الزقازيق 370 وفنون جميلة عمارة ج حلوان 370 وفنون جميلة عمارة ج الإسكندرية 369.5 وكلية الفنون التطبيقية بنى سويف 369.5 وعلوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 369.5 وتمريض عين شمس 369.5 وكلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 368.5 وفنون جميلة فنون حلوان 368.5 واقتصاد وعلوم سياسية القاهرة- رياضة 368 وتمريض بني سويف 368 وتمريض قنا جنوب الوادي 367.5 وآثار القاهرة 367.5 وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 367.5 وحاسبات ومعلومات الأقصر ج جنوب الوادى 367 وتربية الزقازيق 367 وحاسبات ومعلومات القاهرة 367 وتمريض الإسكندرية 367 وتمريض القاهرة 366.5 وفنون جميلة عمارة المنيا 366 وكلية فنون جميلة عمارة أسيوط 365.5 وفنون جميلة فنون المنيا 365.5 وفنون جميلة فنون الأقصر 365 والمعهد الفنى للتمريض بالجونة 365 وكلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق 365 وحاسبات ومعلومات عين شمس 365 وتربية طنطا 365 وحاسبات ومعلومات المنصورة 364.5 وكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية- رياضة 364 وتربية عين شمس 363.5 وتربية دمنهور 363.5 وتربية المنصورة 363.5 ومعهد فني صحى بنى سويف 363.5 وتربية المنيا 363.5 وتمريض أسوان 363.5 وآثار الفيوم 362.5 وتربية شبين الكوم 362.5 وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية-رياضة 362.5 وحاسبات ومعلومات الزقازيق 362.5.

أما تمريض الفيوم فـ362 وتمريض حلوان 362 وحاسبات ومعلومات حلوان 361.5 وحاسبات ومعلومات بنها 361.5 وكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 361.5 وتربية إسكندرية 361 وحاسبات ومعلومات شبين الكوم 361 والحاسبات والمعلومات السويس 360.5 وتربية بنها 360.5 وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس 360 وحاسبات ومعلومات الإسماعيلية ج قناة السويس 360 ومعهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 360 وكلية السياسة والاقتصاد ج السويس- رياضة 359.5 وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 359.5 والاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 359.5 وكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف- رياضة 359.5 وحاسبات ومعلومات الفيوم 359 ومعهد فنى تمريض الإسكندرية 359 وكلية الألسن كفر الشيخ- رياضة 359 وحاسبات ومعلومات أسيوط 358.5 وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 358.5 وحاسبات ومعلومات المنيا 358.5 وإعلام القاهرة- رياضة 358 والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف- رياضة 357.5 وتربية السادات 357.5 ومعهد فني صحى سوهاج 356 والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس- رياضة 355.5 وعلوم رياضة الإسكندرية 355.5 وكلية الآثار بالأقصر 355 ومصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 355 وإعلام بنى سويف- رياضة 354.5 وتربية ابتدائي الزقازيق 353.5 ومعهد فني تمريض المنصورة 353.5 وكلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية-رياضة 353.5 وتمريض فرع مطروح 353.5 وتكنولوجيا المصايد والأسماك ج أسوان 353 كلية علوم الأرض- رياضة ج بنى سويف 353 وتربية الفيوم 352.5 وتربية حلوان 352 ومعهد فني صحى أسيوط 352 ومعهد فني صحى بور سعيد 352 وتربية قنا ج جنوب الوادى 352 وتمريض بور سعيد 352 وإعلام ج جنوب الوادى- رياضة 351.5 وألسن عين شمس- رياضة 351.5 ومعهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 351 ومعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 350.5 وتربية كفر الشيخ 350.5 وكلية الألسن بنى سويف- رياضة 350.5 وتربية سوهاج 350.5 وآثار قنا جنوب الوادي 349.5 والسن المنيا- رياضة 349.5 ومعهد فني صحى اسوان 349 وكلية الآثار سوهاج 349 وعلوم رياضة دمنهور 348.5 وكلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى- رياضة 348.5 وتربية ابتدائي شبين الكوم 348 ومعهد فني تمريض الزقازيق 347.5 وعلوم رياضة القاهرة 347.5 وكلية الألسن سوهاج- رياضة 347 ومعهد فني تمريض المنيا 347 وتربية ابتدائي طنطا 347 وتجارة المنصورة 347 وكلية الآثار ج أسوان 347 وتربية ابتدائي المنيا 346.5 وتربية ابتدائي المنصورة 346.5 وتربية طفولة الزقازيق 346.5 وكلية الألسن ج أسوان- رياضة 346.5 وعلوم رياضة كفر الشيخ 346 ومعهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 345.5 وزراعة القاهرة 345.5 ومعهد فني صحى رياضة طنطا 344.5 وتربية أسيوط 343.5 وتربية جامعة السويس 343 وعلوم رياضة عين شمس 342.5 وتجارة جامعة دمياط 342.5 وتربية بنى سويف 342 ومعهد فني صحى إسماعيلية 341.5 وتربية ابتدائي دمنهور 341.5 وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 341.5 وتجارة الإسكندرية 341 وتربية طفولة طنطا 340.5 وتجارة الزقازيق 340 وتجارة قنا ج جنوب الوادي 340 وتربية ابتدائي السادات 339.5 ومعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 339 وكلية البنات تربية عين شمس 338 وتربية أساسي اسكندرية 338 وعلوم رياضة طنطا 338 وعلوم رياضة المنصورة 337.5 والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 337 وعلوم رياضة حلوان 337 والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 336.5 وعلوم رياضة شبين الكوم 336 وتجارة القاهرة 335.5 وعلوم رياضة بنها 335 وتربية شعبة طفولة ج المنوفية 335 وتجارة كفر الشيخ 334 ومعهد فني تمريض سوهاج 334 وكلية تجارة ج أسوان 334 ومعهد فني صحى رياضة المنصورة 333.5 وكلية حقوق المنيا 333 وتربية بور سعيد 333 وتجارة دمنهور 333 ومعهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 333 ومعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 332.5 وزراعة عين شمس 332.5 وتربية ابتدائي عين شمس 332.5 ومعهد فني تمريض أسيوط 332.5 ومعهد فنى تمريض بنها 332.5 ونوعية طنطا 332.5 ومعهد فني صحى رياضة الزقازيق 332 وتربية- رياضة عين شمس 332 وعلوم رياضة الفيوم 331.5 ورياض أطفال المنصورة 330.5 وبنات علوم رياضة عين شمس 330 وعلوم رياضة الزقازيق 329 وزراعة دمنهور 329 ومعهد فني صحى رياضة بنها 329 ومعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط 329 وعلوم رياضة بورسعيد 328.5 والمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 328.5 وتربية- رياضة الزقازيق 328.5 وتربية ابتدائي كفر الشيخ 328.5 ومعهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 328.5 وتربية-رياضة الفيوم 328 وزراعة عين شمس- رياضة 327.5 ونوعية الزقازيق 327 ومعهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 327 وعلوم رياضة الإسماعيلية 327 وتربية- رياضة طنطا 326.5 ونوعية الإسكندرية 326.5 وزراعة الإسكندرية 326 وتربية ابتدائي أسيوط 326 وتربية- رياضة بور سعيد 326 وك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 326 وتجارة الإسماعيلية ج قناة السويس 326 وتربية ابتدائي بنها 326 وعلوم رياضة جامعة السويس 326 وعلوم العريش- رياضة 325.5 ورياض أطفال بورسعيد 325.5 وتربية فرع الوادى الجديد 325 والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى 325 وتربية أسوان 325 وك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد 325 وعلوم رياضة بنى سويف 325 ومعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 325 وتربية الإسماعيلية 325 وتربية طفولة كفر الشيخ 325 والمعهد الفني للتمريض بقنا 324.5 وتربية طفولة ج دمنهور 324.5 وتربية طفولة الإسكندرية 324.5 وعلوم رياضة قنا جنوب الوادى 324.5 وعلوم رياضة سوهاج 324.5 وتربية- رياضة الإسكندرية 324.5 وتربية- رياضة حلوان 324 وعلوم رياضة اسوان 324 وعلوم رياضة أسيوط 324 وعلوم رياضة المنيا 324 وعلوم رياضة جامعة دمياط 324 وتجارة بور سعيد 324 وتجارة سوهاج 324 وتجارة عين شمس 324 وزراعة القاهرة -رياضة 324 وزراعة الإسكندرية- رياضة 324 وتربية ابتدائي الفيوم 324 والعالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 324 وتجارة طنطا 324 وزراعة دمياط- رياضة 324 وتجارة وإدارة أعمال ج حلوان 324 والإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 324 ونوعية المنيا 324 والتربية للطفولة المبكرة ج السادات 324 وتجارة بنى سويف 324 وكلية علوم- رياضة الوادى الجديد 324.

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أما الشعبة الأدبية، فجاءت على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.5 واقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.5 وإعلام القاهره 391.5 وكلية الألسن كفر الشيخ 391 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 389.5 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 389 كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 386.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5 إعلام بنى سويف 385.5 الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 385.5السن عين شمس 384.5 كلية الألسن بنى سويف 383.5 إعلام ج جنوب الوادى 383 ألسن المنيا 382.5 كلية الألسن سوهاج 381.5 كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 381 كلية الألسن ج أسوان 380 اثار القاهرة 377.5 تربية المنيا 374 آثار الفيوم 374 تربية عين شمس 374 تربية الزقازيق 372.5 تربية بنها 371 كلية الآثار بالأقصر 367.5 كلية الآثار سوهاج 366 تربية شبين الكوم 366 تربية طنطا 366.

أما تربية إسكندرية فـ365.5 فنون جميلة فنون ج الإسكندرية 364.5 تربية بورسعيد 364.5 آثار قنا جنوب الوادي 364.5 تربية حلوان 364 كلية الآثار ج أسوان 363.5 تربية ابتدائي المنيا 363 تربية دمنهور 361.5 تربية قنا ج جنوب الوادى 361 تربية ابتدائي الزقازيق 361 كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 360.5 تربية ابتدائي عين شمس 359.5 تربية السادات 359.5 تربية بنى سويف 359 فنون جميله فنون حلوان 357.5 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 356 تربية الفيوم 355.5 تربية طفولة الزقازيق 355تربية المنصورة 355 تربية أسيوط 354 كلية البنات تربية عين شمس 353.5 تربية سوهاج 353 كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى 352.5 تربية ابتدائي بنها 352 كلية فنون جميلة فنون أسيوط 351 تربية ابتدائي بورسعيد 351 تربية ابتدائي طنطا 349 تربية كفر الشيخ 349 تربية ابتدائي شبين الكوم 348.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 347.5 كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 346.5 تربية أساسي إسكندرية 346 آداب عين شمس 345.5 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 345 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 345اداب القاهره 344.5 تربية الإسماعيلية 344 كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق 344 نوعية المنيا 343 فنون جميلة فنون المنيا 342.5 فنون جميلة فنون الأقصر 341.5 التربية للطفولة المبكرة المنيا 341.5 تربية ابتدائي السادات 340.5 تربية طفولة طنطا 340 تربية ابتدائي أسيوط 340 آداب بنها 338.5 تربية جامعة السويس 338 نوعية الزقازيق 337.5 تربية ابتدائي المنصورة 337.5 كلية حقوق المنيا 336 آداب حلوان 335.2 تربية ابتدائي دمنهور 335.

وتجارة القاهرة 334.5 تربية فرع الوادى الجديد 334 تربية شعبة طفولة ج المنوفية 334 تربية ابتدائي بنى سويف 333.5 كلية بنات شعبه طفولة عين شمس 333.5 كلية رياض الأطفال أسيوط 333.5 تربية أسوان 332 تربية طفوله الإسكندرية 332 رياض أطفال بورسعيد 331.5 تربية ابتدائي الفيوم 331 رياض أطفال بنى سويف 330.5 تربية ابتدائي قنا ج الوادي 330 تربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات 329 تجاره عين شمس 328.5 آداب الإسكندرية 328 نوعية طنطا 328 تربية ابتدائي كفر الشيخ 328 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 327 تربية ابتدائي الإسماعيلية 327 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 326.5 رياض أطفال المنصورة 326.5 تربية طفولة كفر الشيخ 322.5 تربية ابتدائي سوهاج 321.5 كلية آداب بورسعيد 321.5 تجارة الإسكندرية 320.5 التربية للطفولة المبكرة ج السادات 320.5 تجارة المنصورة 318 تجارة جامعة دمياط 317.5 آداب انتساب موجه القاهرة 317.5 تربية طفولة سوهاج طالبات 317 آداب الزقازيق 317 تجارة الزقازيق 316.5 التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 316.5 آداب انتساب موجه عين شمس 316.5 تربية طفولة الإسماعيلية 316 تجارة وإدارة أعمال ج حلوان 315.5 رياض أطفال الإسكندرية طالبات 314 تجارة انتساب موجه القاهرة 313 آداب انتساب موجه بنها 313 نوعية بنها 312.5 نوعية قنا 312 حقوق سوهاج 311.5 تربية طفولة ج دمنهور 311.5 آداب انتساب موجه الإسكندرية 310.5 رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح 310.5 آداب شبين الكوم ج المنوفية 310 آداب انتساب موجه حلوان 310 كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 309.5 كلية البنات آداب عين شمس 309.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 309 تجارة انتساب موجه عين شمس 308.5 تربية الغردقة جنوب الوادي 308 نوعية الإسكندرية 307 آداب المنصورة 307 آداب الفيوم 306.5 نوعية جيزة 305.5 آداب طنطا 303 تجارة انتساب موجه حلوان 303 تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس 302.5 تجارة بنها 301.5 آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 301.5 تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 300.5 آداب دمنهور 299 نوعية كفر الشيخ 298.5.

ونوعية موسيقية المنيا 297.5 آداب قنا ج جنوب الوادى 297.5 كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 297 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 296.5 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 296.5 تجارة كفر الشيخ 295.5 نوعية أسيوط 295.5 آداب كفر الشيخ 295 نوعية موسيقية الزقازيق 295 تربية ابتدائي جامعة السويس 295 آداب المنيا 293.5 نوعية عباسية 293.5 الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 293 تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات 292.5 تربية طفولة جامعة السويس 292 تجارة بورسعيد 292 نوعية موسيقية قنا 292 حقوق القاهرة 292 حقوق عين شمس 291.5 حقوق بنى سويف 291.5 آداب بنى سويف 291 تجارة قنا ج جنوب الوادي 291 آداب أسوان 291 آداب فرع الوادى الجديد 291 تربية العريش 290.5 نوعية موسيقية كفر الشيخ 290.5 تجارة بنى سويف 290.5 آداب العريش 290.5 تربية جامعة دمياط 290 تجارة شبين الكوم ج المنوفية 290 آداب سوهاج 290 تجارة دمنهور 290 آداب دمياط 290 آداب أسيوط 290 كلية التربية الفنية ج المنيا.