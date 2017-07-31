مجدي عبدالغني يكشف سبب إقامة لقاء الأهلي و الفيصلي على برج العرب

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كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم و اللجنة المنظمة للبطولة العربية ، سبب إقامة مباراة الأهلي أمام الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة على ملعب الجيش ببرج العرب يوم 2 أغسطس المقبل، بأنه يرجع إلى الحضور الجماهيري الكبير للأهلي

أضاف عبد الغني أن عدد الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي والفيصلي الأردني أكثر من مواجهة الترجي التونسي و الفتح المغربي ولذلك ستقام مباراة الأهلي على ملعب برج العرب الأكبر في السعة العددية فيما يواجه الترجي التونسي الفتح المغربي على ستاد الإسكندرية

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة قبل نهائي البطولة أمام الفيصلي بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء بحضور 25 ألف متفرج، فيما تقام مباراة الترجي والفتح الرباطي في ملعب الإسكندرية يوم الخميس بحضور 10 آلاف متفرج.