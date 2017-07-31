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الضابط المتهم بقتل ربة منزل في "خطوبة" بالمطرية: "ناس تانية كانت بتضرب نار"

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مصراوي Masrawy

الضابط المتهم بقتل ربة منزل في "خطوبة" بالمطرية: "ناس تانية كانت بتضرب نار"

03:24 م الإثنين 31 يوليو 2017

كتب - محمود السعيد:

نفى ضابط الشرطة، "أحمد.ع" المتهم بقتل ربة منزل بالخطأ بعيار ناري خلال حفل "خطوبة" بالمطرية، قتل المجني عليها بسلاحه الميري، مضيفاً أنه أطلق النار مرة واحدة فقط ولم يكررها.

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه ليس الشخص الوحيد الذي أطلق النار خلال "حفل" الخطوبة، وربما أصابها شخصاً أخر غيره.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، السبت الماضي، حبس ضابط الشرطة "أحمد.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ربة منزل بالخطأ في المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، أن ضابط الشرطة "أحمد.ع" أطلق النار من سلاحه خلال حفل "خطوبة" ابن صديقه بمنطقة المطرية، فأصابت رصاصته المجني عليها "دعاء.س" خلال مشاهدتها للحفل من "بلكونة" منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المطرية.

وتمكن المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث المطرية من القبض على "أحمد.ع"، الضابط بالإدارة العامة لمطار القاهرة، بعد هروبه من الحفل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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