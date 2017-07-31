اطلاق مبادرة لزراعة 5 آلاف شجرة بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أطلق عدد من النشطاء بقرية كفور الغاب في دمياط، اليوم الاثنين، مبادرة لزراعة 5 آلاف شجرة مثمرة وزينة في الشوارع والميادين العامة، وسط ترحيب من الأهالي والقيادات التنفيذية.

وأوضح أحمد عادل، أحد المشاركين في المبادرة، أنه من المقرر بدء زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث وتطوير المظهر الجمالي للقرية والارتقاء بها، لافتًا إلى أن عملية التشجير تجري على أربع مراحل، بالتعاون مع الوحدة المحلية للقرية والحصول على ثمار تلك الأشجار في المستقبل وتوظيفها للصالح العام.

وبيّن عادل، أن المشاركين في المبادرة تلقوا الكثير من الدعم لمشاركتهم الفعالة في تنمية مجتمعهم المحيط بهم من خلال تنمية قريتهم وثمن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، هذا الجهد وتمني تنفيذها في جميع قري ومدن المحافظة.

ونظمت رابطة شباب قرية كفر الغاب في الفترة الأخيرة عددًا من الأنشطة المجتمعية منها المساهمة في زواج اليتيمات وإقامة إفطار حاشد في رمضان وتكريم أوائل الطلاب وحفظة القرآن الكريم وإنشاء عدد من الأرصفة بالجهود الذاتية، وتنيم حفل عيد الفطر للأطفال إلى جانب أمسيات شعرية.