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وزير الخارجية الصربي يدعو الى تقسيم كوسوفو

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الصربي يدعو الى تقسيم كوسوفو

03:23 م الإثنين 31 يوليه 2017

وزير الخارجية الصربي يدعو الى تقسيم كوسوفو

وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش

بلجراد - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش الى تقسيم كوسوفو، وكتب اليوم الاثنين، في مقال للصحيفة الصربية "بليتش" بالعاصمة بلجراد أنه يمكن بذلك حل النزاع المستمر طوال عقود على هذا الإقليم الصربي السابق الذي يسكنه ألبان فقط تقريبا.

يشار إلى أن كوسوفو تعد دولة مستقلة منذ تسعة أعوام ومعترف بها بموجب القانون الدولي من جانب أكثر من 110 دول .

ويقع في كوسوفو كثير من الأديرة الصربية التي تعود للقرون الوسطى، لدرجة أن بلجراد أرادت استعادة هذه المنطقة حتى الآن.

ويعيش في شمال كوسوفو أغلبية صربية. وبحسب أفكار تقسيم سابقة، يمكن ربط شمال كوسوفو بصربيا. وفي هذه الحالة كان قد تم التطرق من الجانب الألباني لمناقشة ضم الأقلية التي تقدر بما يصل إلى 100 ألف ألباني في جنوب صربيا إلى كوسوفو.

واقترح وزير الخارجية الصربي مجددا حاليا أن يتم منح وضع مستقبل للأديرة الصربية التاريخية في كوسوفو، المدرجة على قائمة التراث العالمي، في حالة تقسيم المنطقة.

وكان الرئيس الصربي أليكساندر فوسيك قد دعا قبل بضعة أيام لحوار صربي داخلي من أجل تناول مقترحات لحل أزمة كوسوفو.

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