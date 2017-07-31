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برتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" والجامعة الأمريكية لتدريب ٥٠ صحفياً

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مصراوي Masrawy

برتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" والجامعة الأمريكية لتدريب ٥٠ صحفياً

03:12 م الإثنين 31 يوليو 2017

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت - هاجر حسني:
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية برئاسة الدكتور حسين أمين تقدم بمشروع تدريب 50 صحفيا وإعلاميا، بواقع 30 من الصحافة القومية و20 من الصحف الخاصة، في تخصصات عديدة وأنشطة مهنية وتليفزيونية على ألا يتجاوز المشارك 35 عاما وأن يكون المتدرب متقنا للغة الإنجليزية.

وأضاف مكرم، في بيان اليوم الاثنين، أنه سوف يتم توفير وسيلة مواصلات من القاهرة إلى مقر مركز التدريب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وسوف يتسلم كل متدرب "لاب توب" في بداية الدورة التدريبية.

وناشد رئيس المجلس كافة المؤسسات الصحفية بالمساهمة في هذه الدورة التدريبية وأن تدرك أهميتها، وطالب رجال الأعمال المصريين بالمساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التثقيفية، بالنظر لما لهذه البرامج من إفادة مباشرة وتطور حقيقي للصحفيين والإعلاميين.

وتابع مكرم "نتمنى من مؤسساتنا الصحفية أن تحذوا مثل هذا النهج لتحسين أدائها وأن يقوم المسئولون والمشتغلون في مجال الأعمال بتقديم دفعات ممولة حتى وإن حملت كل دفعة اسم المؤسسة التي قامت بالتمويل".

كما ناشد مكرم المصرية بالمساهمة في دعم مثل هذه البرامج بنسبة 50% خاصة أن هذه البرامج ستعلي من شأن الصحافة المصرية وستحقق نقلة مميزة في مجال الصحافة والإعلام.

من جانبه، ثمن الدكتور حسين أمين، رئيس قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية والقائم على التدريب، لقاءه برئيس المجلس، قائلا إن الاهتمام الشخصي من قبل رئيس المجلس بالبرنامج التدريبي سيكون له الأثر البالغ على نجاح البرنامج.

وأوضح حسين أن البرنامج التدريبي المعد سيتواكب مع أحدث البرامج الموجودة في المعاهد الدولية المرموقة الدولية وفي الولايات المتحدة بشكل خاص بشأن تدريب الصحفيين.

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