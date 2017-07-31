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مصطفى الفقي عن "سراج الدين": "خد وش القفص.. واتقاضى نصف راتبه"

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مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي عن "سراج الدين": "خد وش القفص.. واتقاضى نصف راتبه"

03:13 م الإثنين 31 يوليو 2017

مؤتمر مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تعاني من وجود كثافة أكثر اللازم في عدد العاملين شأنها شأن العديد من مؤسسات الدولة، موضحًا أن حوالي 2400 موظف يعملون بها في الوقت الحالي في حين أنها ليست في حاجة سوى إلى 500 موظف فقط، بما يعني 5 أضعاف عدد العمالة المطلوبة.

وأضاف "الفقي"، في المؤتمر الصحفي الأول له منذ توليه منصب مدير مكتب الإسكندرية، والذي عقده، اليوم الإثنين، أنهم أوقفوا التعيينات بالمكتبة، مع تطبيق منظومة الإحلال والتبديل للموظفين الراحلين في حدود المسموح والحاجة، مشيرًا إلى أن المكتبة تتابعها كل الأجهزة الرقابية والأمنية، نظرًا لقيمتها ومكانتها الدولية الكبيرة.

من ناحية أخرى أشار "الفقي" إلى تسلمه إدارة مكتبة الإسكندرية من مديرها السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين، وهي تعاني العديد من المشكلات من بينها العمالة الزائدة، إذ تحتاج إلى إعادة الهيكلة من الداخل، قائلًا: "الدكتور إسماعيل سراج الدين أخد وش القفص من المكتبة ومشي بعد أن عاصر أزهى عصورها، وأنا أتقاضي حاليا نصف ما كان يتقاضاه هو".

وتابع أن المكتبة كانت تواجه الكثير من المشكلات خلال السنوات الأخيرة إلا أن الوضع الحالي تحسن كثيرًا بعد استحداث عدد من الأنشطة، مشيدًا بمبادرة سفارات المعرفة، والتي وصلت إلى 20 سفارة بتكلفة 20 مليون جنيه، مؤكدًا أهمية دور المكتبة كشريك فاعل في جميع المناسبات الثقافية بما يميزها عن كافة المنابر الثقافية في .

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