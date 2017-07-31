أسينسيو وكوفاسيتش أمل ريال مدريد في لقاء السوبر الأوروبي

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خاض ريال مدريد 3 مباريات في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة، حيث خسر الفريق الملكي جميع المباريات الثلاث أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة.

ومع ذلك لا يبدو على لاعبي ريال مدريد القلق من تلك النتائج السيئة قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم 8 أغسطس المقبل في كأس السوبر الأوروبي، حيث أوضح قائد الفريق سيرجيو راموس، أنه عندما يتعلق الأمر بالفوز ببطولة تتغير الأمور لريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق مستعد جيدًا لمواجهة الشياطين الحمر.

وحقق ريال مدريد نتائج سيئة من قبل في المباريات التحضرية قبل أن يتمكن من قلب الأمور مع بداية الموسم وهو الأمر الذي يمني عشاق ريال مدريد النفس بتحقيقه من جديد خلال هذا الموسم.

ومن أبرز إيجابيات مباراة برشلونة التي خسرها ريال مدريد بنتيجة 3-2 هي ظهور ماتيو كوفاسيتس وماركو أسينسيو بشكل مميز للغاية يبشر الجماهير بقدرتهم على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب في موسم 2017- 2018، كما فعلوا الموسم الماضي عند التتويج بألقاب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وصنع اللاعب الإسباني أسينسيو البالغ من العمر 21 سنة اسما لنفسه الموسم الماضي بفضل أهدافه الحاسمة في دوري أبطال أوروبا وأمام فرق من العيار الثقيل بحجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس، وستكون فرصته للمشاركة أساسيا الموسم المقبل كبيرة في ظل تراجع مستوى كل من جاريث بيل وكريم بنزيما.

ويمر كل من بنزيما وبيل بحالة تراجع في المستوى في الآونة الأخيرة، بعدما فشلا في تسجيل أي هدف في مباريات ريال مدريد في الولايات المتحدة، وفي حال لم يتمكن الثنائي من استعادة أفضل مستوياتهما من جديد، سيعول زيدان في لقاء السوبر على أسينسيو وإيسكو إلى جانب العائد كريستيانو رونالدو.

ولم يحصل كل من داني سيبالوس وخيسوس فاليخو وماركوس لورينتي على الكثير من الوقت لإظهار مهاراتهم، وذلك بعد انضمامهم إلى صفوف الفريق يوم 21 يوليو عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب إسبانيا في يورو تحت 19 سنة.