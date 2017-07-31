غدًا.. نيمار يجري الكشف الطبي قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان

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أشارت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية إلى حاجة برشلونة إلى التحرك سريعًا في سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد اقتراب رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يعد نيمار إلى إسبانيا رفقة لاعبي برشلونة عقب انتهاء جولتهم في الولايات المتحدة، حيث يتوجه اليوم إلى الصين للوفاء ببعض الالتزامات الخاصة بعقود الرعاية.

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وأشارت "ماركا" نقلا عن صحيفة "الوطن القطرية"، إلى أن اللاعب البرازيلي سيتوجه بعدها إلى الدوحة تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي الخاص بانضمامه إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتم إجراء ذلك الكشف الطبي بشكل سريع، وربما يتم إجراؤه غدًا الثلاثاء عند التقاء نيمار مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.