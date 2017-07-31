غدا.. جامعة أسيوط تبدأ في تلقي طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، بدء مكتب التحويل المركزي بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بتلقي طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2017/2018 طبقًا للضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد والتي أقرها قانون تنظيم الجامعات، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس وتنتهي بعد مضى شهر من ابتداء العام الجامعي 2017/2018.

وحول شروط التحويل المناظر من كلية إلى أخرى، أشار الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يشترط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها وأن تكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات والتقديرات، وأن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة التي تتوافق لائحتها مع لائحة الكلية المحول إليها، أما في في حالة نقل القيد من كلية إلى أخرى فإنه يشترط أن يكون الطالب مستوفيًا للشروط المؤهلة للقبول بالكلية وأن يكون الطالب سنة حصوله على الثانوية العامة حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية.

ونوه الدكتور زناتي، أنه يشترط أن يكون طالب التحويل أو نقل القيد من محافظتي أسيوط والوادي الجديد ومن المحافظات التي تقع في النطاق الجغرافي لجامعة أسيوط بشرط عدم وجود كليات مناظرة للكلية التي يرغب في التحويل أو نقل القيد إليها، وألا تزيد نسبة الطلاب المحولين أو المنقول قيدهم عن 20% من عدد طلاب الفرقة المطلوب التحويل أو نقل القيد إليها.