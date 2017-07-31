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بالصور.. إزالة التعديات على أراضي الدولة أمام مطار النزهة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة التعديات على أراضي الدولة أمام مطار النزهة بالإسكندرية

02:58 م الإثنين 31 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بعزبة الرحمة أمام مطار النزهة، وذلك في إطار خطة استرداد أراضي الدولة.

وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن إزالة 7 غرف من الطوب والخرسانة على مساحة 165 مترًا، في إطار تفعيل القانون وعودة هيبة الدولة والتصدي لمن تسول له نفسه لسلب أراضي الدولة – بحسب قوله.

وشدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ حملات إزالة مكبرة، ومنع المتعدين من استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق، مؤكدًا استمرار الحملات لحين استرداد كل شبر من أراضي الدولة بدون وجه حق.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والجهات صاحبة الولاية بوضع لافتات لمنع المواطنين من التعامل على أراضي أملاك الدولة التي تم تنفيذ الإزالة عليها سواء بالبيع أو الشراء، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

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