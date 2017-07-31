"لحد ما تيجي الإسعاف".. مبادرة يقترحها شباب محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اقترح أحد الشباب المشارك بمؤتمر الشباب بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، خلال فعاليات المؤتمر المحلي الأول للشباب بالمحافظة، خلال ورشة العمل الخاصة بملف الصحة وتطوير الخدمات الصحية، مبادرة "لحد ما تيجي الإسعاف".

وأوضح، أن الفكرة تهدف إلى توعية المواطنين بكافة الأعمار بالإسعافات الأولية للحالات المختلفة، والقضاء على الأمية الصحية وتوفير الخلفية المعرفية بالإسعافات الأولية بالمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والآباء والأمهات والشباب.

وأشار صاحب الفكرة، إلى أن الوقت المتوقع لتأهيل كوادر مدربة قادرة على التدريب ثلاثة أشهر، على أن تكون المبادرة برعاية وتنفيذ هيئة الإسعافات المصرية.

ورحب الدكتور محمود البيطار، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، بفكرة المبادرة، ووعد بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه فريق العمل وتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتدريب عليها.

ودشنت الوادي الجديد، أمس الأحد، مؤتمر الشباب الأول المحلي لعرض رؤى وأفكار الشباب في التنمية على أرض المحافظة.