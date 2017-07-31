أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"لحد ما تيجي الإسعاف".. مبادرة يقترحها شباب محافظة الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"لحد ما تيجي الإسعاف".. مبادرة يقترحها شباب محافظة الوادي الجديد

02:57 م الإثنين 31 يوليو 2017

مؤتمر الشباب بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اقترح أحد الشباب المشارك بمؤتمر الشباب بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، خلال فعاليات المؤتمر المحلي الأول للشباب بالمحافظة، خلال ورشة العمل الخاصة بملف الصحة وتطوير الخدمات الصحية، مبادرة "لحد ما تيجي الإسعاف".

وأوضح، أن الفكرة تهدف إلى توعية المواطنين بكافة الأعمار بالإسعافات الأولية للحالات المختلفة، والقضاء على الأمية الصحية وتوفير الخلفية المعرفية بالإسعافات الأولية بالمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والآباء والأمهات والشباب.

وأشار صاحب الفكرة، إلى أن الوقت المتوقع لتأهيل كوادر مدربة قادرة على التدريب ثلاثة أشهر، على أن تكون المبادرة برعاية وتنفيذ هيئة الإسعافات المصرية.

ورحب الدكتور محمود البيطار، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، بفكرة المبادرة، ووعد بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه فريق العمل وتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتدريب عليها.

ودشنت الوادي الجديد، أمس الأحد، مؤتمر الشباب الأول المحلي لعرض رؤى وأفكار الشباب في التنمية على أرض المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • والصور- الشاب "علاء" الذي أحرج المحافظ أمام : "لست

    أخبار

  • مشروع الظهير الصحراوي "قبلة الحياة" التي ينتظرها أهالي محافظة الغربية

    أخبار

  • محافظ الغربية: حلول جديدة للتمدد العمراني

    أخبار

  • الوادي الجديد تستعد للمؤتمر الشبابي المحلي الأول

    أخبار

إعلان

0d269a8bec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد