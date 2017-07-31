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بالصور.. إحالة 11 طبيبا للتحقيق بوحدة صحية في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 11 طبيبا للتحقيق بوحدة صحية في كفر الشيخ

02:53 م الإثنين 31 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الاثنين، 11 طبيبًا بالوحدة الصحية بقرية منشأة "علي آغا"، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، ووجود مرضى بالوحدة، دون وجود من يفحصهم طبيًا.

وتوجه مساعد محافظ كفرالشيخ، لقرية منشأة "علي آغا"، في زيارة مفاجأة، وتفقد الوحدة الصحية بالقرية، لمتابعة سير العمل بها، برفقة سند أبو كيلة نائب رئيس المدينة لشئون القرى، والسعيد الحويف رئيس الوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسي، التابع لها القرية المذكورة، وعلاء فودة مسئول إدارة الإعلام بمجلس المدينة.

واكتشف رئيس مدينة دسوق، غياب 11 طبيبًا بالوحدة منهم طبيب بشري واحد، و5 أطباء أسنان، و5 أطباء صيادلة، وتواجد فقط 3 ممرضات، ورائدة ريفية واحدة فقط، وعددًا من المواطنين المترددين على الوحدة، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، فيما أخطر رئيس المدينة المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، والدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشأن هذا الأمر.

وقرر الحشاش استدعاء للدكتور محمد فوزي آغا، مدير عام إدارة دسوق الصحية، لاتخاذ اللازم نحو هذا الأمر، فيما أجرى مدير الإدارة الصحية بدسوق، توقيع الكشف الطبي على المرضى، والمترددين على الوحدة، بعد تزايد أعدادهم عقب بدء مواعيد العمل الرسمية، في ظل عدم تواجد الأطباء، المنوط بهم إجراء هذا العمل.

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