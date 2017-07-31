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ضبط 4 متهمين خطفوا شابًا سورياً وعذبوه بعزبة خير الله –(صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 متهمين خطفوا شابًا سورياً وعذبوه بعزبة خير الله –(صور)

02:39 م الإثنين 31 يوليو 2017

ضبط 4 متهمين خطفوا شابًا سورياً وعذبوه بعزبة خير الله –(صور)

 

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

حررت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، شاب سوري الجنسية مقيم بالقاهرة، إثر تعرضه لعملية اختطاف من قبل 4 أشخاص لإجبار ذويه على دفع فدية 30 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

كان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغا من "عماد . ر"، شريك بمطعم للمأكولات السورية بالمعادي، يفيد باختفاء شريكه عماد فايز " سوري الجنسية " والسيارة ملكه، وأنه تلقى اتصالاً من مجهول يفيد باحتجازه شريكه المتغيب وطلب منه دفع مبلغ مالي 30 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

تم بالتنسيق مع المبلغ مجاره المتصل وتحديد مكان تسليم المبلغ المالي داخل شنطة وتركها بجوار النادي الأوليمبي دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط "أحمد. خ"، عاطل حال حضوره لإحضار المبلغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "صهيب . ش"، عاطل، و "عبد الرحمن. ر"، عاطل، و "مؤمن. أ"، نجار مسلح ، وأقر بأن المتهم الثاني كان يعمل طرف المجنى عليه وقام بفصله لسوء سلوكه؛ ولعلم المتهم بثراء المجني عليه وأنه متواجد بمفرده بالبلاد خطط للانتقام منه واختطافه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مليون جنيه وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين.

وأمام رجال المباحث أكد المتهم الثاني أنه توجه لمحل المجني عليه بجراند مول المعادي وحال خروج الأخير من المحل استوقفه وطلب منه توصيله بسيارته، وأثناء سيرهما سمح لكلا من المتهمان الثالث والرابع بركوب السيارة صحبتهما وعقب ذلك هددوه بسلاح ناري " فرد خرطوش "بحيازة المتهم الثاني واصطحبوه إلى شقة مملوكة لأحد أقارب المتهم الثاني كائنة بمنطقة عزبة خيرالله ـ دائرة قسم شرطة القديمة ، وقاموا باحتجازه وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب لإجباره على دفع مبلغ الفدية؛ ونظراً لرفضه الانصياع لهم قاموا بالاتصال بشريك المجنى عليه، ومطالبته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بإرشاد المتهم المضبوط بمكان احتجاز المجني عليه وتم ضبطهم جميعاً وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 4 طلقات من ذات العيار " المستخدم في ارتكاب الواقعة وبصحبتهم المجني عليه وبه إصابات عبارة عن ( أثار طفى سجائر بالبطن ، احمرار بالصدر والظهر، وسحجات وكدمات بالذراع الأيمن )، بسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما بهم من إصابات بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه بمكان إخفائها بمنطقة عزبة خيرالله ـ دائرة قسم شرطة البساتين، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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